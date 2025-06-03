Автобус врезался в столб в Астане, пострадали 10 пассажиров

Вечером 2 июня пассажирский автобус врезался в столб на проспекте Республики в Астане. Управление общественного здравоохранения Казахстана объявило о госпитализации 10 пострадавших, сообщил сайт InformBuro.
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