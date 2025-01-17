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Овечкин забил 874-й гол в "регулярках" НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Овечкин забил 874-й гол в "регулярках" НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Global Look Press/Dirk Shadd Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во встрече против "Оттавы Сенаторз" забил 874-й гол в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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