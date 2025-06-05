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Михалков недоволен Песковым. За его слова о крестах, пикселях и невежливости

Михалков недоволен Песковым. За его слова о крестах, пикселях и невежливости

Режиссёр Никита Михалков в очередном выпуске "Бесогона" отметил, что был удивлён, что на фоне его слов о "крестопаде", который в какой-то момент затронул и сайт Кремля, появилась большая заинтересованная волна в средствах массовой информации.

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Может у Пескова проблемы с пикселями!!!
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18 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Возомнил себя царьком непотопляемым
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17 час.
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