Почему англичане убили 26 бакинских комиссаров

На то они и англичане , куда не залезут сначала убивают , потом грабят и уже потом объявляют демократию.

Jamal Jhajiev

Вы ещё не знаете о том что с помощью этих комиссаров (большинство армяне )в Баку произошло резня местного населения ( в основном мусульман). В этом участвовали Дашнаки с Армении. Из за этого Турция вторглась в Азербайджан и спасла мусульман от гибели. Так что с комиссарами тоже все не чисто.