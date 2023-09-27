20 сентября исполнилось 105 лет со дня гибели 26 бакинских комиссаров. В Азербайджанской ССР они считались "героями", а в современном Азербайджане их объявили "оккупантами".
Почему англичане убили 26 бакинских комиссаров
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Наталия Сорокина
Могилы этих 26 комиссаров находятся недалеко от жд станции Казанджик (сейчас это городок Берекет), Туркменистан.
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1 час.
alik3456 Джексон
На то они и англичане , куда не залезут сначала убивают , потом грабят и уже потом объявляют демократию.
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1 час.
Jamal Jhajiev
Вы ещё не знаете о том что с помощью этих комиссаров (большинство армяне )в Баку произошло резня местного населения ( в основном мусульман). В этом участвовали Дашнаки с Армении. Из за этого Турция вторглась в Азербайджан и спасла мусульман от гибели. Так что с комиссарами тоже все не чисто.
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54 мин.
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