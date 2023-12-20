В Тамбове расчистили участок русла реки Студенец

В Тамбове завершили работы по расчистке участка русла реки Студенец в районе улицы Степана Разина. В результате затопления прилегающих к реке территорий, а также длительного по времени затопления пойменных земель во время весеннего половодья и ливневых дождей, наносился ущерб жилым и хозяйственным постройкам.