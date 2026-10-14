«Если будет голод — сойдет»: диетолог оценила пользу напечатанной на 3D-принтере еды

По слова врача Елены Соломатиной, такая продукция подойдет как добавка к рациону веганов и вегетарианцев, «но не более того».
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