При ракетной атаке ВСУ по Луганску пострадали пять человек

При ракетной атаке ВСУ по Луганску пострадали пять человекУтром 6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску.
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