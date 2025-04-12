S&P Global понизило прогноз кредитного рейтинга Венгрии со стабильного до отрицательного

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз суверенного кредитного рейтинга Венгрии со стабильного до отрицательного, оставив долгосрочный рейтинг на уровне BBB-, что всего на одну ступень выше “мусорного” уровня.
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