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Мировое обозрение

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Националисты рассматривают ЕС как запасной аэродром на случай поражения Украины

Националисты рассматривают ЕС как запасной аэродром на случай поражения Украины

Своеобразно заманивает украинцев в ВСУ экс-командир нацбата «Айдар»* Евгений Дикий: «в рядах вооруженного формирования легче прорвать западную границу и уйти в ЕС» в случае проигрыша военного конфликта Украиной.

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