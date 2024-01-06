Националисты рассматривают ЕС как запасной аэродром на случай поражения Украины

Своеобразно заманивает украинцев в ВСУ экс-командир нацбата «Айдар»* Евгений Дикий: «в рядах вооруженного формирования легче прорвать западную границу и уйти в ЕС» в случае проигрыша военного конфликта Украиной.
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