Лавинная опасность в Сахалинской области: готовность МЧС на высшем уровне

В Смирныховском районе Сахалинской области с 15 по 16 апреля объявлена лавинная опасность. МЧС России направило экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию, а также готово к ликвидации возможных последствий.
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