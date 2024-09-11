Родстер Hennessey Venom F5-M стал самым мощным автомобилем с «механикой»[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Основанная в 1991 году техасская фирма Hennessey известна в первую очередь своими тюнинг-проектами, подчас совершенно безумными.
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