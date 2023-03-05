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Дзюба о словах Кокорина про тюрьму: «Он кайфарик, ему по барабану, что про него говорят. Надеюсь, он неправильно сформулировал мысль, мне это не близко»

Дзюба о словах Кокорина про тюрьму: «Он кайфарик, ему по барабану, что про него говорят. Надеюсь, он неправильно сформулировал мысль, мне это не близко»

Артем Дзюба прокомментировал слова Александра Кокорина о тюрьме. Некоторое время назад нападающий «Ариса» сказал о тюрьме так: «Хорошая школа.

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