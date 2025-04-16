Водолацкий: монастырь в Горнале будет восстановлен после освобождения

Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Курской области будет восстановлен после его освобождения, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.