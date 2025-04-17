Предсказания мальчика индиго: Как он видел будущее России в XXI веке Ирэн ОрлонскаяВячеслав Крашенников — это мальчик индиго, родившийся в 1980 году и ушедший из жизни в 1991-м, за три месяца до своего одиннадцатилетия.