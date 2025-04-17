«Мир возможен»: в Госдепе раскрыли подробности переговоров Лаврова и Рубио

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым озвучил намерение американского президента достичь урегулирования украинского конфликта.
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