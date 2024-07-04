Давление на Байдена, направленное на то, чтобы он снялся с выборов, нарастает. Комментарий Георгия Бовта

Самые последние опросы показывают лидерство Трампа. Учитывая, что расклад голосов выборщиков от штатов изначально благоприятен в пользу республиканцев, то 5 ноября для демократов может стать катастрофой, отмечает политологВ Белом доме назвали не соответствующими действительности сообщения о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность ухода с президентской предвыборной гонки.
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