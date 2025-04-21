Запад на Украине апробирует будущую войну дронов, которые в перспективе вытеснят на второй план многие образцы традиционной техники, в частности, боевые машины пехоты (БПМ).
В России рассказали о будущей войне с Европой
Комментарии
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BV
Boris Voronin
Следующая война будет ОЧЕНЬ быстротечной: разрушение инфраструктуры и ВСЕЙ промышленности страны - это залог ПОБЕДЫ!!! Полетит оружие массового поражения таких объектов...
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17 час.
Владимир Соловьев
ВНУТРИ РОССИИ УЖЕ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА МИГРАНТОВ ПРОТИВ РОССИИ И ЕЁ НИКТО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ!!
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15 час.
W
Walery
Останавливать уже поздно. Пришло новое Иго, уже захвачены города и структуры правопорядка. Предварительно нас задобрили - помните как буквально навязывалась (кем?) инфа - "Ига не было"?.
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4 час.
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