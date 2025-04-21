В России рассказали о будущей войне с Европой

BV Boris Voronin Следующая война будет ОЧЕНЬ быстротечной: разрушение инфраструктуры и ВСЕЙ промышленности страны - это залог ПОБЕДЫ!!! Полетит оружие массового поражения таких объектов...

Владимир Соловьев ВНУТРИ РОССИИ УЖЕ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА МИГРАНТОВ ПРОТИВ РОССИИ И ЕЁ НИКТО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ!!