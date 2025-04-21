Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Не  останавливает, но  точно  тормозит  взяточников.Риелтор обманула ...
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В России рассказали о будущей войне с Европой

В России рассказали о будущей войне с Европой

Запад на Украине апробирует будущую войну дронов, которые в перспективе вытеснят на второй план многие образцы традиционной техники, в частности, боевые машины пехоты (БПМ).

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Следующая война будет ОЧЕНЬ быстротечной: разрушение инфраструктуры и ВСЕЙ промышленности страны - это залог ПОБЕДЫ!!! Полетит оружие массового поражения таких объектов...
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17 час.
Владимир Соловьев
ВНУТРИ РОССИИ УЖЕ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА МИГРАНТОВ ПРОТИВ РОССИИ И ЕЁ НИКТО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ!!
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15 час.
W
Walery
Останавливать уже поздно.  Пришло новое Иго, уже захвачены города и структуры правопорядка. Предварительно нас задобрили - помните как буквально навязывалась (кем?) инфа - &quot;Ига не было&quot;?.
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4 час.
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