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Расписание матчей Евро-2020 сегодня, 03.07.2021

Матч 1/4 финала Евро-2020. 3 июля 2021 года. «Олимпийский стадион», Баку.Начало матча в 19:00, трансляция на ТВ — Россия 1Чехия – Дания Матч 1/4 финала Евро-2020.

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