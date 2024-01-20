Эксперт рассказал, как семейные ценности влияют на человека

Эксперт по психологической помощи Денис Хакимов подчеркивает, что культурные ценности и семейные традиции оказывают не только влияние на внутренние отношения в семье, но также благотворно воздействуют на эмоциональное состояние каждого человека в отдельности.
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