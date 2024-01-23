Украинская беженка зарезала немца на глазах его детей Елена ГалицкаяУкраинская беженка, проживавшая в Германии, стала обвиняемой в убийстве своего хозяина, Юргена, после длительного пребывания в его доме.
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