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Украинская беженка зарезала немца на глазах его детей

Украинская беженка зарезала немца на глазах его детей

Украинская беженка зарезала немца на глазах его детей Елена ГалицкаяУкраинская беженка, проживавшая в Германии, стала обвиняемой в убийстве своего хозяина, Юргена, после длительного пребывания в его доме.

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ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз... Не лечится...
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