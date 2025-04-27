Марочко: Киев пытается удержать Часов Яр для своей репутации в переговорах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшие несколько недель любыми силами будут предпринимать попытки удержать контроль над Часовым Яром в Донецкой Народной Республике для усиления своих позиций в переговорах.
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