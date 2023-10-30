В Новосибирске женщина с сильной болью в животе не дождалась скорую помощь

Сибирячка считает, что промедление сотрудников скорой помощи подвергло её жизнь опасности.36-летняя жительница Новосибирска Надежда пожаловалась, что скорая помощь не ехала к ней на вызов около двух часов.
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