Хозяин кафе объявил награду за головы двух посетителей

Хорошая штука отзывы в интернете. Сразу видно реальное отношение клиентов к заведению, но что делать, если ты злой и мстительный хозяин японской раменной и любой негативный отзыв воспринимаешь как личное оскорбление себе и своему роду до 18 колена? Забавная ситуация произошла не так давно в Японии.
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