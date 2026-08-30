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День знаний 1 сентября 2026, история праздника, традиции и первый звонок

День знаний 1 сентября 2026, история праздника, традиции и первый звонок

Каждый год в первый день осени российские города и села на несколько часов меняют привычный ритм. На улицах появляются нарядные школьники с букетами цветов, родители с фотоаппаратами, учителя с улыбками и легким волнением.

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