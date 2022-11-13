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"Теперь точно": пенсионерам гарантируют доплату в 7 500 рублей до 25 ноября

"Теперь точно": пенсионерам гарантируют доплату в 7 500 рублей до 25 ноября

Пенсионерам гарантируют доплату в 7 500 рублей уже в самые ближайшие дни. Надбавка ожидает не всех пожилых граждан страны, однако многим все же она поступит прямо на банковский счет вместе с обычной пенсией до 25 ноября, об этом напоминают в Telegram-канале Госдумы (12+).

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