"Теперь точно": пенсионерам гарантируют доплату в 7 500 рублей до 25 ноября

Пенсионерам гарантируют доплату в 7 500 рублей уже в самые ближайшие дни. Надбавка ожидает не всех пожилых граждан страны, однако многим все же она поступит прямо на банковский счет вместе с обычной пенсией до 25 ноября, об этом напоминают в Telegram-канале Госдумы (12+).
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии