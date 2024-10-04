Что не носят и снимают молодые жители Барнаула? Это выяснили эксперты

А половина горожан это обычно носит, причем чаще мужчины, чем женщины В Барнауле каждый третий житель возрастом до 34 лет не носит с собой наличных денег, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
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