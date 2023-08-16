Сословное Средневековье: женщины-армигеры и их гербы

Рисунок современного художника по мотивам иллюстрации из знаменитой «Псалтири Латтрелла» показывает нам не только рыцаря, с головы до ног украшенного своими собственными гербовыми изображениями, но также и его жену в платье мипарти, на котором изображен герб её супруга на одной стороне и её собственный на другой.
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