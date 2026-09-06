Дроны завершили VI Всемирные игры кочевников в Киргизии

VI Всемирные игры кочевников завершились на ипподроме в Чолпон-Ате, Киргизия. Закрытие сопровождалось шоу дронов, которые сформировали впечатляющие фигуры на фоне звёздного неба, а также финальными музыкальными выступлениями и фейерверком.