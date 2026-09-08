Эксперт по авиации рассказала о "вертолетном" следе в деле Усольцевых

Новая оценка позволяет посмотреть на одну из самых обсуждаемых в соцсетях версий иначе. Заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова заявила, что эвакуация семьи Усольцевых из тайги с помощью вертолета технически невозможна и была бы замечена очевидцами.