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Сон и сердце: новое исследование выявило связь между недосыпом и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Сон и сердце: новое исследование выявило связь между недосыпом и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Новое исследование, проведенное Университетом Упсала (University of Uppsala), показало, что даже краткосрочный недостаток сна может активировать воспалительные белки в крови, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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