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Концепция ´Нулевого травматизма´.

Концепция ´Нулевого травматизма´.

Концепция нулевого травматизма ´Vision Zero´ ´Vision Zero´ или ´Нулевой травматизм´ - это новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления - безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

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