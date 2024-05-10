ГИБДД ограничила проезд по мосту через реку Зею в Благовещенске

На старом мосту через реку Зею в Благовещенске произошла серьезная авария с участием грузовика. Правоохранители ограничили движение по переправе, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Амурской области.
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