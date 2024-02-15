ОЭЗ: все только начинается

Конечно же, одним из главных критериев неизменно остается количество привлеченных инвестиций. Высокий уровень этого показателя подтверждает значимость продукции, выпускаемой резидентами для экономики страны.
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