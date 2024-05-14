Взяли главного кадровика Министерства обороны РФ?

Александр Лагуткин

Ну, что вы! Просто Шойгу с замами и командой не везет. После его ухода из МЧС там всех пересажали. Сейчас и в МО замы оказались ворами и предателями. Вот хозяин и подыскал ему местечко, где замов нет и воровать вроде как нечего. Теперь у него всё будет шоколаде. Хозяин своих не бросает.