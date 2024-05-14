СМИ пишут, что начальник Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов оказался в наручниках.
Взяли главного кадровика Министерства обороны РФ?
Комментарии
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Александр Лагуткин
Ну, что вы! Просто Шойгу с замами и командой не везет. После его ухода из МЧС там всех пересажали. Сейчас и в МО замы оказались ворами и предателями. Вот хозяин и подыскал ему местечко, где замов нет и воровать вроде как нечего. Теперь у него всё будет шоколаде. Хозяин своих не бросает.
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4 час.
Александр Лагуткин
Так вам Пригожин об этом в голос кричал! За эту правду все эти ивановы-кузнецовы и пр. его и убили вместе с его ребятами-героями.
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4 час.
147683 Сероев
А вот интересно КТО ЖЕ ПОДПИСЫВАЛ этим Ивановым и Кузнецовым ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ И на каком основании Таким же макаром все актеры у нас стали НАРОДНЗАСЛЖЕННЫМИ Липовая рекламана них и держится
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2 час.
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