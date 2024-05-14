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Взяли главного кадровика Министерства обороны РФ?

Взяли главного кадровика Министерства обороны РФ?

СМИ пишут, что начальник Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов оказался в наручниках.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Ну, что вы! Просто Шойгу с замами и командой не везет.  После его ухода из МЧС там всех пересажали.  Сейчас и в МО замы оказались ворами и предателями.   Вот хозяин и подыскал ему местечко, где замов нет и воровать вроде как нечего.   Теперь у него всё будет шоколаде.  Хозяин своих не бросает.
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4 час.
Александр Лагуткин
Так вам Пригожин об этом в голос кричал!   За эту правду все эти ивановы-кузнецовы и пр. его и убили вместе с его ребятами-героями.
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4 час.
147683 Сероев
А вот интересно КТО ЖЕ ПОДПИСЫВАЛ этим Ивановым и Кузнецовым ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ И на каком основании Таким же макаром все актеры у нас стали НАРОДНЗАСЛЖЕННЫМИ Липовая рекламана них и держится
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2 час.

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