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Трамп отказал Саудовской Аравии в воздушном прикрытии против хуситов – FT

Трамп отказал Саудовской Аравии в воздушном прикрытии против хуситов – FT

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поддержке после наступления хуситов вдоль побережья Красного моря, но Вашингтон отказался от прямого вмешательства, сосредоточившись на войне с Ираном.

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