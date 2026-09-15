Трамп отказал Саудовской Аравии в воздушном прикрытии против хуситов – FT

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поддержке после наступления хуситов вдоль побережья Красного моря, но Вашингтон отказался от прямого вмешательства, сосредоточившись на войне с Ираном.