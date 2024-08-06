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Царьград

6 520 подписчиков

Константин Малофеев назвал "настоящего врага" русских. И это не "украинцы"

"Нет ничего страшнее братоубийственной брани", - подчеркнул учредитель Царьграда Константин Малофеев.

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Комментарии
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Владимир Петров
Хозяева хохлов - жиды... Вальцман, Турчин, Яценюк, Зеленский, Колмойский, Фирташ и т. д. Мозги им форматируют Шустер, Гордон и проч.
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17 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Не очем пукнул малофейкин.
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17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Никакой аналогии, мы что по примеру Бориса и Глеба должны добровольно, чтобы не убивать укробратию,  принести себя в жертву хохлам и ждать, когда им за нас отомстят занявшие территорию России пшеки? Дурь неимоверная! А почему не наоборот? Блин, под чем все эти Малофеевы такое вещают? Вот хоть раз бы такого забористого зелья попробовать!)))
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15 час.

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