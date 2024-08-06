Константин Малофеев назвал "настоящего врага" русских. И это не "украинцы"

ИИ

Иван Иваныч

Никакой аналогии, мы что по примеру Бориса и Глеба должны добровольно, чтобы не убивать укробратию, принести себя в жертву хохлам и ждать, когда им за нас отомстят занявшие территорию России пшеки? Дурь неимоверная! А почему не наоборот? Блин, под чем все эти Малофеевы такое вещают? Вот хоть раз бы такого забористого зелья попробовать!)))