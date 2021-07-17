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Число жертв разрушительного наводнения в Германии увеличилось до 133

Число жертв разрушительного наводнения в Германии увеличилось до 133

Жители федеральных земель не были своевременно оповещены о подступающей большой воде, хотя еще в начале недели, когда только начались ливни, от Европейской системы предупреждения о наводнениях (EFAS) поступил сигнал о серьезной угрозе подтоплений.

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