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Царьград

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Reuters: Paramount урегулирует покупку Warner Bros. за $110 млрд

Reuters: Paramount урегулирует покупку Warner Bros. за $110 млрд

Paramount близка к разрешению спора о покупке Warner Bros. за $110 млрд. Иск от Калифорнии и 11 штатов остается преградой.

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