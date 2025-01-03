РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ Украина стала жертвой пустых обещаний Запада и теперь страдает от этого, написал член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American Conservative.
"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину
Комментарии
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Алексей Горшков
Они хоть САМИ ПОНИМАЮТ, что САМИ нас в наступление буквально подталкивают? Кричат о какой-то "заморозке конфликта", и в то же время пишут (цитата): "Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта"! Иными словами, нам говорят, типа: "Если вы наступать не будете - мы свои войска пришлём"! За идиотов нас держат - в зеркало, что ли,посмотрели?
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12 час.
Леонид Руси
Зеле нужна война... потому, что ещё есть 18 - ти летние... Под молодую поросль можно ещё получить деньжат, а их, молодые органы, тоже хорошо продаются на западе... Гешефт...
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10 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Возможная отправка на Украину польских войск является "предметом для разговора" Да, на кухне могут поговорить на эту тему. Миротворческие войска вводятся на линию разграничения воюющих сторон, с санкции СБ ООН. А Россия имеет право вето, т.е., никаких войск, а тем более от стран членов НАТО, на этой территории быть не может. Они будут законной целью, как и наёмники, для ликвидации в этом конфликте. Вряд ли при таких условиях у кого-то возникнет желание рисковать своей армией ( и должностью, ведь при гибели соотечественников их народы, как и при вьетнамской войне, живо погонят с кресел.
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8 час.
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