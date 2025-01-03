"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину

Алексей Горшков Они хоть САМИ ПОНИМАЮТ, что САМИ нас в наступление буквально подталкивают? Кричат о какой-то "заморозке конфликта", и в то же время пишут (цитата): "Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта"! Иными словами, нам говорят, типа: "Если вы наступать не будете - мы свои войска пришлём"! За идиотов нас держат - в зеркало, что ли,посмотрели?

Леонид Руси Зеле нужна война... потому, что ещё есть 18 - ти летние... Под молодую поросль можно ещё получить деньжат, а их, молодые органы, тоже хорошо продаются на западе... Гешефт...