Врач из Останкинского рассказал о «зуде купальщика»

Купальный сезон продолжается. Окунаясь в пресный непроточный водоём, следует помнить, что там могут подстерегать церкарии — личинки плоских червей семейства Schistosomatidae, паразитирующих на водоплавающих птицах.
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