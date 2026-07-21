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Регионы России

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Lockheed Martin представила систему Morfius X-Rotor для нейтрализации роев дронов

Lockheed Martin представила систему Morfius X-Rotor для нейтрализации роев дронов

Американская корпорация Lockheed Martin на авиакосмическом салоне Farnborough Airshow 2026 в Лондоне презентовала новую антидроновую систему Morfius X-Rotor, способную нейтрализовать более 50 вражеских дронов за один полет.

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