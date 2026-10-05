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Филолог Пахомов опроверг миф о безграмотности российской молодежи

Представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности. Русский язык развивается, чтобы описывать мир вокруг, сообщил 5 октября научный сотрудник Института русского языка имени В.

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