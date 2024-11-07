Смех уже не тот: Харрис позвонила Трампу и признала поражение

REUTERS/Kevin Lamarque В Штатах на удивление спокойно восприняли победу Трампа. Не было ни серьезных беспорядков, ни даже как таковых массовых митингов сторонников демократов – чего так опасались полиция и ФБР.
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