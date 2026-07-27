Трое пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на жилой дом в Ялте идут на поправку

В Ялтинском многопрофильном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) продолжают стационарное лечение три пациента, пострадавших в результате атаки дрона ВСУ на многоэтажный жилой дом.
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