Трамп ввёл чрезвычайное положение в США: Россия в числе врагов?

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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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Президент США Дональд Трамп объявляет чрезвычайное положение для защиты экономики США. Президент США Дональд Трамп заявил о введении чрезвычайного положения в стране, подчеркивая, что дефицит торгового баланса представляет собой экстраординарную угрозу для национальной безопасности и экономики ….

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