Юг России подвергся нашествию саранчи

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко На дорогах юга России наблюдается нашествие саранчи. На публикуемых кадрах из Калмыкии, Дагестана и Астрахани видно, что полчища насекомых порой такие, что на дорогах падает видимость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии