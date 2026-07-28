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Юг России подвергся нашествию саранчи

Юг России подвергся нашествию саранчи

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко На дорогах юга России наблюдается нашествие саранчи. На публикуемых кадрах из Калмыкии, Дагестана и Астрахани видно, что полчища насекомых порой такие, что на дорогах падает видимость.

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