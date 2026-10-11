Колумбия: один полицейский был убит и еще один ранен в результате вооруженных столкновений с бывшими диссидентами ФАРК с фронта Яира Бермудеса в районе Ла-Марина города Тулуа, департамент Валье-дель-Каука, ранним утром.
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