Ухо Шредингера

Александр Симаков

Ну да, поняли мы! Отрезать надо правое ухо! 😀В исламе левая и правая сторона тела четко разграничены Правая сторона считается чистой, а левая - нечистой. И пророк Магомет тащит мусульман в рай за "чистое" ухо", P.S. Очень хочется, чтобы поводов для отрезания ушей террористам и преступникам было как можно меньше. Но у каждого терроиста уши надо отрезать! В назидание остальным.