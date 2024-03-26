4 Силовики в Беларуси тоже не дремлют и не дают устраивать пляски на костяхОперативники ГУБОП задержали местного жителя, который в Интернете радовался трагедии в "Крокус Сити Холл", а также разжигал социальную вражду по отношению к россиянам.
Ухо Шредингера
Комментарии
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Александр Симаков
Ну да, поняли мы! Отрезать надо правое ухо! 😀В исламе левая и правая сторона тела четко разграничены Правая сторона считается чистой, а левая - нечистой. И пророк Магомет тащит мусульман в рай за "чистое" ухо", P.S. Очень хочется, чтобы поводов для отрезания ушей террористам и преступникам было как можно меньше. Но у каждого терроиста уши надо отрезать! В назидание остальным.
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