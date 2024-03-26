Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ухо Шредингера

Ухо Шредингера

4 Силовики в Беларуси тоже не дремлют и не дают устраивать пляски на костяхОперативники ГУБОП задержали местного жителя, который в Интернете радовался трагедии в "Крокус Сити Холл", а также разжигал социальную вражду по отношению к россиянам.

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Комментарии
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Александр Симаков
Ну да, поняли мы! Отрезать надо правое ухо!  😀В исламе левая и правая сторона тела четко разграничены   Правая сторона считается чистой, а левая - нечистой.  И пророк Магомет тащит мусульман в рай за &quot;чистое&quot; ухо&quot;, P.S.  Очень хочется, чтобы поводов для отрезания ушей террористам и преступникам было как можно меньше. Но у каждого терроиста уши надо отрезать!  В назидание остальным.
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