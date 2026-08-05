НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Карандин о Кузнецове и «Сибири»: «Многое зависит от его мотивации – играть или доигрывать. Разлагать молодых или воспитывать их на личном примере»

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в «Сибирь».  – Юрий Павлович, в «Сибирь» активно сватают Евгения Кузнецова, что думаете? – Обратил внимание, что у нас слишком большое внимание уделяется слухам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии