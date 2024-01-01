Бригада «Север-V» накрывает скопления сил ВСУ, наступая у Артёмовска (ВИДЕО)

Артёмовское направление остаётся одним из самых напряжённых на всей протяжённости линии боевого соприкосновения.
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